В Брянской области потерпел крушение истребитель Су-34: не исключена диверсия

В Брянской области произошло второе авиаЧП за день: после крушения вертолета разбился истребитель Су-34. Судя по предварительной информации, не исключено, что оба инцидента связаны с диверсионной атакой.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы, военный самолет упал недалеко от украинской границы. Судьба находившихся на борту устанавливается. Обстоятельства катастрофы выясняются.

Ранее сообщалось, что в Брянской области разбился вертолет Ми-8. В результате ЧП погибли два члена экипажа.

По данным телеграм-канала Mash, вертолет был подбит ракетой. «На территории Клинцовского района Брянской области введён план «Перехват». По нашей информации, там ищут диверсантов, которые могут быть причастны к атаке на Ми-8 и Су-34», – говорится в публикации.

Брянск, Светлана Антонова

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