Под обстрелом ВСУ оказалось село в Белгородской области

Сегодня украинские войска обстреляли село Графовка Краснояружского района Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«Пострадавших нет. Осколками снарядов повреждены 10 частных домовладений: выбиты стекла, посечены фасады, крыши и заборы, также повреждена одна хозпостройка. В селе нарушено электро- и газоснабжение», – уточнил губернатор.
По его словам, глава района Андрей Миськов вместе с оперативными службами проводит подомовой обход территории.
Белгород, Светлана Антонова
© 2023, РИА «Новый День»
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