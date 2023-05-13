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Суббота, 13 мая 2023, 19:17 мск

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Под обстрелом ВСУ оказалось село в Белгородской области

Фото: t.me/vvgladkov

Сегодня украинские войска обстреляли село Графовка Краснояружского района Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Пострадавших нет. Осколками снарядов повреждены 10 частных домовладений: выбиты стекла, посечены фасады, крыши и заборы, также повреждена одна хозпостройка. В селе нарушено электро- и газоснабжение», – уточнил губернатор.

По его словам, глава района Андрей Миськов вместе с оперативными службами проводит подомовой обход территории.

Белгород, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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