Два ребенка получили травмы на аттракционе в парке Южно-Сахалинска

Колесо с двумя детьми отвалилось во время работы аттракциона в парке Южно-Сахалинска. Дети получили травмы. Прокуратура и Следственный комитет выясняют обстоятельства инцидента.

ЧП произошло вечером 14 мая в городском парке имени Гагарина. На аттракцион «Колобок» сели девочки 13-14 лет и двое семилетних детей. Во время раскручивания аппарата колесо с младшими детьми отвалилось и упало на асфальт. Стоящий рядом отец успел подхватить детей и вытащил их через блокировочные крепления, рассказали очевидцы порталу astv.ru.

Дети получили травмы головы, обоим оказана медицинская помощь. Прокуратура Сахалинской области начала проверку, чтобы оценить соблюдение требований безопасности услуг для жизни и здоровья людей, а также технического состояния аттракциона, рассказали в ведомстве.

Управление СКР по региону возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Уточняется степень вреда, причиненного здоровью детей.

В Оренбурге обрушилась карусель, на которой находились люди. Пострадали около 20 человек, в том числе дети, 15 человек доставили в больницы.

Южно-Сахалинск, Наталья Рязанова

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