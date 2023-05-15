В Мьянме 700 человек пострадали от циклона «Мокко»

По меньшей мере пять человек погибли, около 700 пострадали на западном побережье Мьянмы в результате мощного циклона «Мокко». Порядка тысячи местных жителей эвакуировали из-за наводнений в штате Ракхайн, передает AP.

Циклон пришел в Мьянму 14 мая с ветром, скорость которого достигала 209 км/ч. Порывами ветра повреждены вышки сотовой связи, сорваны крыши с некоторых зданий. Пострадавшая часть страны осталась без связи, жители низинных районов были вынуждены провести ночь на крышах домов, поскольку здания подтопило после ливней.

Власти подтвердили смерть пяти человек. Ранее сообщалось о трех погибших. Порядка тысячи человек эвакуировали из районов, которые затопило. Более 700 пострадали.

В Малави 199 человек погибли в результате тропического шторма «Фредди», еще 20 человек погибли в Мозамбике. Тысячи домов разрушены в обеих странах.

Нейпьидо, Наталья Рязанова

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