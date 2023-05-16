Система ПВО сбила украинский дрон над Клинцами в Брянской области

Российская ПВО сбила прилетевший с украинской стороны беспилотник над городом Клинцы в Брянской области. Следственный комитет выясняет подробности сброса взрывного устройства с украинского БПЛА на автомобиль полиции.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о срабатывании системы ПВО на угрозу с украинской стороны. В результате никто не пострадал.

«Сегодня системой ПВО Вооруженных сил РФ в Клинцах был сбит украинский БПЛА самолетного типа. Пострадавших нет. Поврежден балкон жилого дома. Оперативные службы работают на месте», – написал глава региона в телеграм-канале.

Пресс-служба СКР сообщила, что ведомство намерено дать правовую оценку фактам атак с украинской стороны на приграничные районы Российской Федерации. В частности, сбросу бомбы на машину МВД в Брянской области. Атака произошла накануне, после того, как экипаж полиции прибыл на место недавнего обстрела.

«ВСУ обстреляли населённый пункт Хоромное в Брянской области. После прибытия на место происшествия сотрудников полиции на их автомобиль с беспилотного летательного аппарата было сброшено взрывное устройство. В результате произошедшего повреждены два автомобиля», – рассказали в СКР.

Клинцы уже подвергались атаке с украинской стороны 11 мая. Тогда украинский БПЛА проник на нефтебазу АО «Брянскнефтепродукт» и сбросил бомбу, которая частично повредила бетонное основание и цистерну для хранения нефтепродуктов.

Брянск, Наталья Рязанова

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