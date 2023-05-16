Беспилотник упал на территории санатория МВД под Смоленском

Дрон с двумя камерами рухнул на территории санатория МВД в Смоленской области. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.

По его данным, упавший беспилотник заметила медсестра и вызвала полицейских.

Отмечается, что на БПЛА отсутствовали взрывные устройства. Внутри корпуса дрона обнаружили две камеры, аккумуляторную батарею и антенну.

Беспилотник передан на экспертизу.

Официальных комментариев по поводу произошедшего пока не поступало.

Смоленск, Наталья Петрова

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