В Веллингтоне около 30 человек погибли и пострадали при пожаре в общежитии

По меньшей мере шесть человек погибли, 24 пострадали в результате пожара в социальном общежитии в Веллингтоне. Пожарные до сих пор не могут войти в здание, чтобы поискать выживших и подсчитать погибших, передает портал 1news.
Пожар начался в ночь на 16 мая по местному времени. Многие жильцы общежития работали посменно, поэтому не все находились внутри в момент возгорания. Пожарные эвакуировали 52 человека, некоторых пришлось снимать в крыши, куда люди бежали от огня.
Мэр новозеландской столицы Тори Ванау подтвердила смерть шести человек, но допустила, что их число может измениться. Огонь потушен, но пожарные продолжают проливать здание и не могут войти внутрь для проверки.
Порядка 24 человек получили ожоги и травмы, всем оказана медицинская помощь. Среди пострадавших есть медики, жившие в общежитии. Власти пообещали найти для всех жильцов общежития временное жилье.
Специалисты выясняют причины и обстоятельства пожара. Уже известно, что система пожаротушения не сработала.
В Мадриде 68-летний пациент погиб при пожаре в лечебнице Святого Карлоса. Еще 24 пострадавшим понадобилась медицинская помощь.
Веллингтон, Наталья Рязанова
© 2023, РИА «Новый День»
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