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Понедельник, 15 мая 2023, 11:28 мск

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В Испании при пожаре в больнице погиб пациент

В Мадриде произошел пожар в лечебнице Святого Карлоса. 68-летний пациент погиб, еще 24 пострадавшим понадобилась медицинская помощь. Об этом сообщает газета El Mundo.

Сообщение о пожаре поступило накануне. Возгорание произошло в палате, где находился один мужчина. Не исключено, что он мог умышленно спровоцировать пожар. В результате он погиб от отравления дымом.

Кроме того, 24 человека обратились за медицинской помощью, среди которых были медсестры, полицейские и сотрудники службы безопасности, состояние их здоровья стабильное. После осмотра их отпустили на амбулаторное лечение.

Кроме того, 17 пациентов были эвакуированы в другую часть больницы.

Мадрид, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Испания

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