Mash: в Курской области из-за атаки дрона ВСУ ранены пять пограничников

Пять российских пограничников получили ранения из-за атаки украинского беспилотника на здание пограничного управления УФСБ по Курской области в поселке Глушково. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
По его сведениям, инцидент произошел в понедельник, 15 мая, около 23:00 . Другие подробности не приводятся. Телеграм-канал Baza уточняет, что с дрона было сброшено три боеприпаса.
Отмечается, что пострадавшие силовики, получившие осколочные ранения, госпитализированы. Их состояние оценивается как стабильное.
Официального подтверждения этой информации в настоящий момент нет.
Курск, Наталья Петрова
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