В Перу микроавтобус упал в пропасть: 19 человек погибли и пострадали

Микроавтобус с людьми сорвался в пропасть в провинции Палласка в Перу. По меньшей мере 10 человек погибли, еще девять пострадали, сообщило агентство Andina.

Авария случилась вечером 16 мая. Автомобиль начал подъем на мост, но внезапно сорвался в пропасть. Водители и пассажиры проезжавших мимо машин вызвали экстренные службы и помогли выжившим выбраться на дорогу.

Местные власти подтвердили смерть 10 человек. Еще девять пострадавших, среди которых есть дети, отправили в больницы.

В Гватемале перевозивший в кузове людей пикап сорвался с обрыва. В итоге 17 человек погибли, девять с травмами попали в больницу.

Лима, Наталья Рязанова

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