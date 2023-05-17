В Москве задержали трех женщин, пытавшихся продать младенца за 60 тыс. рублей

Три женщины пытались продать младенца в торговом центре на севере Москвы за 60 тысяч рублей. Предприимчивую троицу задержали. Следователи проводят проверку. Об этом сообщило столичное управление Следственного комитета России.

По информации следователей, попытка продажи новорожденной девочки женщинами 1977, 1984, 1993 годов рождения произошла 15 мая. Покупателем выступала женщина, которая действовала в рамках оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент».

Все три женщины были задержаны сотрудниками правоохранительных органов после составления соответствующих расписок о получении денежных средств и передачи ребенка.

По факту продажи младенца проводится доследованная проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В ведомстве отметили, что жизни ребенка ничего не угрожает, он помещен в специализированное медицинское учреждение.

По данным столичной прокуратуры, девочка родилась 8 мая 2023 года в Твери. Ее 29-летняя мать совместно с еще двумя женщинами 39 и 46 лет решила продать ребенка.

Как отметили в надзорном ведомстве, действия женщин подлежат квалификации по п. «в» ч. 3 ст. 127.1 УК РФ (купля-продажа человека, совершенная организованной группой, в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии). Им грозит от трех до десяти лет лишения свободы.

Роль и степень участия каждой женщины в преступлении устанавливается. Тимирязевская межрайонная прокуратура контролирует привлечение к уголовной ответственности фигуранток.

Москва, Наталья Петрова

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