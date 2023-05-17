Дрон ВСУ атаковал погранпункт «Шебекино» в Белгородской области

Украинский беспилотник сбросил два боеприпаса на здание автомобильного пропускного пункта «Шебекино» в Белгородской области. После атаки дрона начался пожар. Об этом сообщает телеграм-канал Shot со ссылкой на источник.

По его сведениям, БПЛА около полуночи залетел на территорию Белгородской области и скинул на здание погранпункта, предположительно, минометные мины. Возгорание, возникшее после сброса боеприпасов, оперативно ликвидировали. В результате инциденте никто не пострадал.

Официального подтверждения этих сведений нет.

Белгород, Наталья Петрова

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