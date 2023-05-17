Спецслужбы изъяли почти 400 стволов у подпольных оружейников

Сотрудники Федеральной службы безопасности изъяли у подпольных оружейников почти 400 единиц оружия, от пистолетов до огнеметов и противотанковых комплексов. Об этом сообщает Центр общественных связей спецслужбы.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии с МВД России и Росгвардией пресечена противоправная деятельность 165 жителей 44 субъектов страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту», – говорится в сообщении.

Отмечается, что из незаконного оборота изъято три пулемета, 46 автоматов, 36 пистолетов-пулеметов, более сотни винтовок, карабинов и ружей, свыше 200 пистолетов и револьверов, а также ПЗРК «Игла», ПТУР «Фагот», 2 ракеты ПТРК «Конкурс», 19 гранатометов и огнеметов. Силовики обнаружили пять противопехотных мин, больше сотни гранат, десятки тысяч патронов различного калибра, более 300 артиллерийских снарядов и более 59 кг пороха и тротила.

По адресам проживания нелегальных оружейников проведены оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия. Прекращена деятельность 40 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.

Москва, Зоя Осколкова

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