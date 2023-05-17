СНБ Армении изъяла тонну кокаина из Эквадора

Служба национальной безопасности Армении изъяла тонну кокаина, ввезенную в страну из Эквадора. Контрабанда наркотиков была замаскирована под импорт фруктов, сообщило ведомство.

Перевозкой занималась армянская компания, специализирующаяся на импорте фруктов. Груз прошел через несколько стран, прежде чем попал в Армению.

«Компания вместе с заказанным у фирмы в Эквадоре товаром через территорию транзитных стран: Панамы, Италии и Грузии, завезла в Армению партию кокаина весом около одной тонны и стоимостью около 250 млн евро. Груз задержан», – говорится в сообщении пресс-службы.

Схема перевозки запрещенных веществ с партией импортных фруктов раскрыта в нескольких странах. Так, в Испанию из Колумбию завозили не только бананы, но и кокаин. В ходе расследования изъяли около двух тонн наркотиков.

Ереван, Наталья Рязанова

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