Из тамбовского ТЦ ночью вынесли банкомат с 5 млн рублей

В Тамбове несколько злоумышленников вынесли из торгового центра банкомат с деньгами. Во время ограбления сотрудник службы безопасности спал. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Хищение произошло в ТЦ «Карусель». Весь процесс запечатлели камеры наблюдения. Несколько мужчин в масках подошли к банкомату, отсоединили аппарат, погрузили его на тележку и вывезли из здания.

Никаких препятствий на пути грабителей не возникло. ТЦ не оборудован сигнализацией, а охранник, дежуривший в это время, спал. Он заметил пропажу только спустя пару часов, когда совершал обход.

Полиции удалось отследить пусть преступников до села Полковое. По всей видимости, там они вскрыли банкомат, забрали деньги и скрылись. Сумма ущерба оценивается в 5,4 млн рублей. Личности подозреваемых устанавливаются, проводится расследование.

Тамбов, Зоя Осколкова

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