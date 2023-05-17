Три человека погибли при очередном обстреле Донецка

Три мирных жителя погибли, еще двое получили ранения в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинской армии. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулмезин в своем Telegram.

До этого градоначальник рассказал о попадании украинского снаряда в магазин в поселке Горняк Куйбышевского района. По его словам, информация о пострадавших уточняется. Позже он сообщил, что при обстреле поселка Лозовской поврежден продуктовый магазин.

Ранее сегодня Кулемзин сообщил об одном погибшем и четырех пострадавших в результате обстрела Петровского района Донецка. Снаряд попал в остановку общественного транспорта. Погибла 52-летняя женщины. Еще две женщины и двое мужчин получили ранения. Их госпитализировали.

Донецк, Наталья Петрова

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