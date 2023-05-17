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Среда, 17 мая 2023, 12:36 мск

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В Донецке остановка попала под обстрел ВСУ – есть раненые и погибшая

Один человек погиб и четверо ранены в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

ВСУ ударили по мирным кварталам из артиллерии, один из снарядов разорвался рядом с остановкой общественного транспорта на улице Петровского. В результате обстрела погибла 52-летняя женщина, уточнил градоначальник. Ранения получили женщины 1967 и 1973 годов рождения и мужчины 1971 и 1970 годов рождения. Все они доставлены в больницу.

С утра ВСУ обстреляли Донецк девять раз – по городу было выпущено 55 снарядов натовского калибра 155 мм, сообщает представительство ДНР в СЦКК.

Обстрелам подверглась и Ясиноватая. Украинская армия ударила по центру города из РСЗО «Град», зафиксировано не менее 10 прилетов. Ранения получили пять человек – четыре мужчины и женщина, сообщил глава горадминистрации Дмитрий Шевченко в Telegram.

Донецк, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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