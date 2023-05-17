ВСУ ударили по Курской области: один человек ранен

Кореневский район Курской области подвергся обстрелу со стороны украинских войск. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале. В результате ударов ВСУ ранение получил один человек, без света остались два поселка.

«Зафиксировано 11 прилетов между Гордеевкой и Троицким. Повреждены линии электропередачи, поселки обесточены», – уточнил глава области, добавив, что аварийные бригады приступят к ремонтным работам, как только позволит ситуация.

Осколочные ранения спины получил гражданский рабочий. Он доставлен в Глушковскую ЦРБ в состоянии средней тяжести.

Пострадавшему «оказывают всю надлежащую помощь, при необходимости он будет транспортирован в Курскую областную клиническую больницу», – сообщил Старовойт.

Курск, Наталья Петрова

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