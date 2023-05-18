Генконсульство РФ в Таиланде узнало о состоянии пострадавших россиян

Российские туристы, пострадавшие в аварии с катером, находятся в стабильном состоянии, сообщило генконсульство РФ в Таиланде. Дипмиссия держит ситуацию на контроле.

По данным консульства, вечером 17 мая скоростной катер «Танатип Марин 555» возвращался в порт Чалонг провинции Пхукет после морской прогулки. По неустановленным пока причинам борт на полной скорости врезался в сигнальную вышку недалеко от берега.

Катер вез 37 пассажиров, в их числе 21 россиянина.

«Российские туристы получили травмы различной степени тяжести и были оперативно доставлены в медицинские учреждения Пхукета. Все пострадавшие находятся в стабильном состоянии, им предоставляется необходимая медицинская помощь», – пояснила пресс-служба дипмиссии.

Сотрудники генконсульства посетили туристов с наиболее серьезными травмами в госпитале «Вачира». Дипломаты поддерживают контакт с местными властями, а губернатор провинции пообещал содействовать пострадавшим.

Один турист пропал без вести, ведутся поиски. На борту также находились водитель лодки, его помощник и гид. Проводится расследование инцидента. Полиция предполагает, что авария случилась из-за халатности капитана судна: он мог заснуть, пишет Bangkok Post.

Ранее в Таиланде два российских туриста попали в ДТП на мотоцикле. Один мужчина погиб на месте, второго с травмами доставили в больницу.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»