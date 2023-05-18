Жителя Биробиджана арестовали по подозрению в работе на спецслужбы Украины

Житель Биробиджана арестован по подозрению в сборе информации для Службы безопасности Украины. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Еврейской автономной области.

По данным спецслужбы, мужчина по заданию представителя СБУ собирал информацию о деятельности российских военнослужащих в зоне специальной военной операции. Кроме того, подозреваемый искал исполнителей для совершения диверсий. Все полученные сведения житель Биробиджана отправлял в украинскую спецслужбу и получал за это вознаграждение.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 275.1 УК РФ («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной или иностранной организацией»).

Суд по ходатайству следствия заключил мужчину под стражу, передает РИА «Новости», ссылаясь на заявление УФСБ. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Ранее ФСБ сообщила о задержании 25-летней гражданки Украины, собиравшей и передававшей иностранным спецслужбам данные о российских военных, участвующих в СВО.

Биробиджан, Наталья Петрова

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