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Вторник, 16 мая 2023, 12:43 мск

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ФСБ раскрыла украинскую шпионку, передававшую сведения о ВС РФ

ФСБ сообщила о задержании гражданки Украины, собиравшей и передававшей иностранным спецслужбам данные о российских военных, участвующих в специальной военной операции.

По данным ФСБ, задержанная 25-летняя женщина «по заданию иностранных спецслужб передавала информацию в отношении объектов, военной техники, укреплений и боевых позиций ВС РФ». Личность подозреваемой не раскрывается.

У задержанной изъяты технические средства, в которых «обнаружены геопространственные сведения, раскрывающие дислокацию и деятельность группировки войск ВС РФ «Восток», принимавшей участие в специальной военной операции на территории Киевской области Украины», говорится в сообщении.

Как отмечает ФСБ, передача этих сведений представителям иностранного государства была использована против безопасности России.

По данному факту возбуждено уголовное дело о шпионаже (ст. 276 УК РФ). Подозреваемой грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет. В настоящее время она арестована.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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