В Италии девять человек погибли в результате ливней

По меньшей мере девять человек погибли, тысячи эвакуированы в результаты наводнений, вызванных проливными дождями в северной Италии. Назначенное на выходные гран-при автогонок Формулы-1 отменили, передает Reuters.

Проливные дожди привели к тому, что реки вышли из берегов и залили низины. По данным национального министерства гражданской защиты, за 36 часов выпала половина среднегодового количества осадков.

Под водой оказались тысячи гектар сельскохозяйственных угодий. В зоне наводнений оказались 37 городов и поселков. Зафиксировано около 120 оползней, движение по железной дороге остановлено из-за размытия полотна. Около города Болонья рухнул мост. Организаторы гонок «Формула-1» отменили гран-при Эмилии-Романьи, запланированное на выходные.

Власти подтвердили гибель девяти человек, несколько числятся пропавшими без вести. Из уже подтопленных районов эвакуировали более 10 тыс. человек, еще 14 тыс. граждан велели выехать с мест проживания из-за угрозы наводнений.

В Мьянме пять человек погибли, около 700 пострадали в результате мощного циклона «Мокко». Ливни вызвали наводнения и оползни.

Рим, Наталья Рязанова

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