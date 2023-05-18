Семеро погибли: в Малави бегемот врезался в каноэ

По меньшей мере семь человек погибли в результате инцидента на реке в южноафриканской стране Малави. Бегемот врезался в каноэ, и 37 человек оказались в воде, передает Associated Press.

ЧП произошло в районе Нсандже на юге страны. 37 человек сплавлялись по реке в каноэ, когда в лодку врезался бегемот и перевернул ее. Около десяти человек сумели спастись, более 20 числились пропавшими без вести.

Первой подтвердили смерть годовалого ребенка. Днем позже из реки выловили тела еще шести человек. Поиски еще 17 человек продолжаются, но надежды, что они выжили, мало.

В Бразилии перевернулось рыболовецкое судно. Шестерых спасли находившиеся поблизости суда, восемь пропали без вести.

Москва, Наталья Рязанова

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