Мощное землетрясение произошло у берегов Новой Каледонии

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Тихом океане у берегов Новой Каледонии. На островах объявили угрозу цунами, жителей Фиджи, Кирибати, Папуа-Новой Гвинеи предупредили о сильных волнах, передает AP.

По данным геологического бюро Австралии, очаг землетрясения залегал на глубине 31 км в 446 км к юго-востоку от административного центра Новой Каледонии Нумеа. Жителей прибрежных районов Вануату и Новой Каледонии и туристов призвали эвакуироваться на возвышенности из-за угрозы цунами.

Национальное агентство по чрезвычайным ситуациям Новой Зеландии предупредило граждан и гостей страны о сильных волнах и течении в связи с подземными толчками. Сильные волны также ожидаются на Фиджи, Кирибати, Папуа-Новой Гвинее, Гуаме и других островах Тихого океана.

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло 11 мая в столичном регионе Японии. В результате четыре человека пострадали, в Токио массово остановились лифты, повреждены малоэтажные здания.

Нумеа, Наталья Рязанова

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