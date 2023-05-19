Житель Белгородской области закинул гранату в огород соседу

Ссора соседей в Белгородской области закончилась брошенной во двор дома гранатой. По счастливой случайности никто не пострадал.

Инцидент произошел в городе Валуйки. 35-летний местный житель конфликтовал с соседом и решил ему отомстить. Пока хозяина не было дома, мужчина закинул ему во двор гранату Ф-1.

В результат взрыва были повреждены забор и фасад дома, пострадавших нет, передает телеграм-канал Shot.

Виновника произошедшего задержали. Он стал фигурантом уголовного дела по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Правоохранительные органы выясняют, откуда мужчина достал боеприпас.

Белгород, Зоя Осколкова

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