Двое детей и двое взрослых погибли в ДТП на трассе «Кавказ»

Четыре человека, включая двух детей погибли в результате ДТП на автодороге «Кавказ» в Северной Осетии – Алании. Еще четырех пострадавших с травмами средней тяжести отвезли в больницу.

Авария случилась около 12:40 часов 19 мая на 512-м км в Кировском районе. Предварительно, Lada Granta выехала на встречную полосу и врезалась в Volkswagen. Водитель и несовершеннолетний пассажир отечественной легковушки умерли на месте от полученных травм, как и женщина, ехавшая в иномарке. Еще один травмированный ребенок умер по пути в больницу.

Автомобили так сильно пострадали от удара, что спасателям пришлось вытаскивать их, чтобы передать медикам. Скорая увезла в больницу двух взрослых и двух детей в состоянии средней тяжести, рассказали в ГУ МЧС по республике. С родными погибших и пострадавшими работают психологи.

В Дагестане грузовик с неисправными тормозами сорвался со склона и протаранил восемь автомобилей. В результате два человека погибли.

Владикавказ, Наталья Рязанова

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