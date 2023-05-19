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Пятница, 19 мая 2023, 15:30 мск

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Двое детей и двое взрослых погибли в ДТП на трассе «Кавказ»

Фото: ГУ МЧС Республики Северная Осетия – Алания

Четыре человека, включая двух детей погибли в результате ДТП на автодороге «Кавказ» в Северной Осетии – Алании. Еще четырех пострадавших с травмами средней тяжести отвезли в больницу.

Авария случилась около 12:40 часов 19 мая на 512-м км в Кировском районе. Предварительно, Lada Granta выехала на встречную полосу и врезалась в Volkswagen. Водитель и несовершеннолетний пассажир отечественной легковушки умерли на месте от полученных травм, как и женщина, ехавшая в иномарке. Еще один травмированный ребенок умер по пути в больницу.

Автомобили так сильно пострадали от удара, что спасателям пришлось вытаскивать их, чтобы передать медикам. Скорая увезла в больницу двух взрослых и двух детей в состоянии средней тяжести, рассказали в ГУ МЧС по республике. С родными погибших и пострадавшими работают психологи.

В Дагестане грузовик с неисправными тормозами сорвался со склона и протаранил восемь автомобилей. В результате два человека погибли.

Владикавказ, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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В рубриках / Метки

Кавказ, Юг России, Россия, Скандалы и происшествия, Транспорт, Автокатастрофа,