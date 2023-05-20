Второе за сутки землетрясение произошло у берегов Новой Каледонии

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Тихом океане вблизи берегов Новой Каледонии. Это вторая мощная серия подземных толчков в этом районе за сутки.

Очаг землетрясения залегал на глубине 36 км юго-восточнее островов Лоялти, следует из данных Геологической службы США. Подземные толчки зафиксировали через 23 часа после землетрясения магнитудой 7,7 в том же районе.

На этот раз угрозу цунами не объявляли.

Накануне мощное землетрясение вызвало высокие волны в океане, докатившиеся до побережья Новой Зеландии. В течение вечера и ночи жители побережья в районе мыса Нордкап видели, как волны захлестывают пляж, дорогу и откатываются назад раз за разом. Один из местных жителей признался, что дежурил у окна почти всю ночь и уже собрал вещи на случай эвакуации, пишет NZ Herald.

Нумеа, Наталья Рязанова

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