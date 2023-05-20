Петербуржец устроил стрельбу в ресторане

Следственный комитет возбудил уголовное дело о незаконном обороте оружия и покушении на убийство после инцидента в ресторане Санкт-Петербурга. Посетитель устроил скандал и закончил его стрельбой, отправившей другого посетителя в реанимацию.

Инцидент случился 19 мая в Петроградском районе. Двое гостей поссорились, и один из них решил закончить конфликт с помощью оружия. Мужчина дважды выстрелил в оппонента и сбежал, а пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в реанимацию.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222, ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Проводятся мероприятия, направленные на задержание подозреваемого», – пояснили в пресс-службе петербуржского главка СКР.

По данным портала 78.ru, в ночь на 20 мая четверо неизвестных мужчин пытались проникнуть в палату к пострадавшему. Охрана отказалась их впускать, но мужчины так настаивали, что пришлось вызвать Росгвардию. Были посетители родственниками пострадавшего или товарищами подозреваемого, не уточняется.

В центре Москвы два человека получили ранения в результате конфликта со стрельбой. Конфликт возник между тремя мужчинами, один из них открыл стрельбу.

Санкт-Петербург, Наталья Рязанова

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