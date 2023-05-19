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Пятница, 19 мая 2023, 11:53 мск

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Два человека пострадали в центре Москвы после стрельбы

В центре Москвы два человека получили ранения в результате конфликта со стрельбой. Об этом сообщили РБК в пресс-службе столичного главка МВД.

По данным полиции, инцидент произошел сегодня рано утром по адресу ул. Маросейка, 9/2. Конфликт возник между тремя мужчинами, один из них открыл стрельбу по оппонентам. «В ходе конфликта один из участников стрелял из травматического оружия», – уточнили в ведомстве.

Двоих пострадавших доставили в больницу, а стрелявшего мужчину задержали. По факту ЧП проводится проверка.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / ЧП в Москве

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