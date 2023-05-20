В Приморье четыре человека погибли в ДТП на мокрой дороге

Две иномарки столкнулись на дороге в районе села Новоникольск в Приморском крае. В результате погибли четыре человека, сообщили в УМВД по региону.

Авария случилась утром недалеко от города Уссурийск на мокрой дороге. 27-летний водитель автомобиля Kia выехал на встречную полосу и врезался в Toyota Camri. Водитель Kia и оба пассажира погибли на месте, как и 55-летний водитель Toyota.

На место пришлось вызывать сотрудников МЧС со специальным оборудованием, чтобы достать тела из покореженных машин.

На Крымском мосту столкнулись три автомобиля, когда ВАЗ-2112 на мокрой дороге вылетел на встречку. Погибли три человека.

Новоникольск, Наталья Рязанова

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