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Суббота, 20 мая 2023, 18:48 мск

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В Испании разбился истребитель F-18

Истребитель-бомбардировщик F-18 разбился в испанской Сарагосе во время показательного полета. Пилот выжил, но получил травмы, пишет El Mundo.

Самолет возвращался на базу в Сарагосе после показательного полета, когда вдруг рухнул на землю. На месте катастрофы начался пожар, но прибывшие пожарные быстро справились с огнем.

Пилот успел катапультироваться и выжил. Прибывшие на место медики диагностировали у него травмы ног. Пилота доставили в больницу, он в сознании, его жизни ничто не угрожает.

Ведется расследование инцидента. Выясняются причины катастрофы.

В Финляндии разбился учебно-тренировочный реактивный самолет Hawk. Пилоты успели катапультироваться.

Мадрид, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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Европа, В мире, Скандалы и происшествия, Транспорт, Испания,