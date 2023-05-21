В Забайкалье остановлено движение поездов из-за аварии

В Забайкальском крае 11 грузовых вагонов сошли с рельсов и повредили соседний путь. Движение на аварийном участке приостановлено, задержаны пассажирские поезда.

Авария случилась в ночь на 21 мая на перегоне Приисковая-Куэнга.

«Около 02:18 часов по местному времени произошёл сход 11 вагонов грузового поезда. Произошло опрокидывание семи порожних вагонов и одного груженого соей. Пострадавших нет, повреждено 200 м железнодорожного полотна и километр электрических сетей», – рассказали в Восточном МСУ на транспорте Следственного комитета.

Из-за повреждения полотна движение составов в обоих направлениях приостановили. По данным Забайкальской железной дороги, пассажирские поезда сообщением Владивосток-Москва и Новосибирск-Владивосток задержаны, пригородные поезда из Чернышевска в Шилку и обратно отменены.

СКР возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшем по неосторожности причинение крупного ущерба. Прокуратура проверяет, как исполнялось законодательство о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Специалисты выясняют причины инцидента и оценивают причиненный ущерб. Для ликвидации последствий к месту аварии направлены четыре восстановительных поезда.

В Красноярском крае на перегоне Камарчага-Балай сошли с рельсов пять вагонов грузового поезда.

Приисковая, Наталья Рязанова

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