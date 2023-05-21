В Сальвадоре девять человек погибли в давке на футбольном матче

По меньшей мере девять человек погибли, еще двое находятся в критическом состоянии в результате давки на стадионе в сальвадорском департаменте Кускатлан. Медицинская помощь потребовалась порядка 500 человек, передает Associated Press.
Во время матча между клубами Alianza и FAS на стадионе «Монументаль» фанатам удалось прорваться через охрану на входе. Толпа хлынула в тоннель, ведущий к трибунам, в узком проходе произошла давка. Судьи остановили матч на 16-й минуте.
К стадиону вызвали медиков и полицию. Зрители выносили пострадавших прямо на футбольное поле.
«Мы можем подтвердить смерть девяти человек: семи мужчин и двух женщин. И мы оказали помощь более чем 500 людям, и более 100 были доставлены в больницы. Некоторые серьезно травмированы», – рассказали медики.
По их словам, два человека находятся в критическом состоянии.
В Ираке произошла давка перед футбольным матчем. Два человека погибли еще 80 пострадали.
Сан-Сальвадор, Наталья Рязанова
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