Под Хабаровском перевернулся автомобиль с вахтовиками

Перевозивший вахтовых рабочих автомобиль «Урал» опрокинулся на дороге в Хабаровском крае. Один человек погиб, сообщили в краевой прокуратуре.

Авария случилась около 10:00 часов 21 мая на границе районов Тугуро-Чумиканского и имени Полины Осипенко. Предварительно, водитель не справился с управлением, в результате чего автомобиль съехал в кювет и опрокинулся.

«Обстоятельства аварии выясняются. Прокуратура проводит проверку соблюдения организацией, в собственности которой находится автомобиль, правил перевозки пассажиров. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», – пояснили в ведомстве.

В Нанайском районе Хабаровского края перевернулся автобус с вахтовиками. Жертвами ДТП стали восемь человек, еще 23 пострадали.

Хабаровск, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»