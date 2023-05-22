На Дальнем Востоке площадь лесных пожаров выросла в 4,5 раза за выходные

Площадь лесных пожаров на Дальнем Востоке за выходные выросла в 4,5 раза, следует из данных ФБУ «Авиалесоохраны». На утро 22 мая в ДФО огонь прошел 1 812 га.

Сильнее всего пожары распространились в Забайкальском крае, на 1 530 га. В Амурской области горят 249 га, в Хабаровском крае – 33 га. По данным департамента лесного хозяйства по ДФО, лесные пожары заняли порядка 2 300 га.

На утро пятницы 19 мая площадь лесных пожаров в ДФО составляла 402 га.

В 15 регионах РФ зарегистрировано 78 лесных пожаров на площади 6 417 га. В связи с чем режим ЧС введен на всей территории Свердловской и Тюменской областей, Хабаровского края. Особый противопожарный режим установлен в 56 субъектах РФ.

В Свердловской области площадь лесных пожаров увеличилась до 3 400 га. Только за минувшие три дня площадь Огонь распространился еще на 2 тыс. га.

Хабаровск, Наталья Рязанова

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