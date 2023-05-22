В Брянской области жилой дом загорелся из-за обстрела ВСУ

Под минометный обстрел украинских войск попало села Хоромное Климовского района Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз. По его словам, обошлось без пострадавших.

«В результате обстрела произошло возгорание одного домовладения и хозяйственной постройки. Оперативные и экстренные службы работают на месте», – написал Богомаз в своем телеграм-канале.

С начала спецоперации приграничные регионы России регулярно подвергаются обстрелам со стороны ВСУ. В Брянской области бессрочно действует «желтый» (высокий) уровень террористической опасности.

Брянск, Наталья Петрова

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