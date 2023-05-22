Мощный взрыв произошел на сербском оборонном заводе

Взрыв произошел на заводе оборонного предприятия «Крушик» в сербском городе Валево. Пострадала 60-летняя работница, пишет портал Blic.
Инцидент случился утром в одном из помещений завода. Предварительно, взорвался капсюль воспламенителя мины во время обработки на прессе. Пострадала 60-летняя женщина, ее состояние не уточняется. Пострадавшую сразу отвезли в больницу.
Ведется расследование.
В Казани снаряд с пороховым зарядом взорвался в руках рабочего на пороховом заводе. Другие сотрудники не пострадали.
Валево, Наталья Рязанова
© 2023, РИА «Новый День»
Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube