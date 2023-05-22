Мощный взрыв произошел на сербском оборонном заводе

Взрыв произошел на заводе оборонного предприятия «Крушик» в сербском городе Валево. Пострадала 60-летняя работница, пишет портал Blic.

Инцидент случился утром в одном из помещений завода. Предварительно, взорвался капсюль воспламенителя мины во время обработки на прессе. Пострадала 60-летняя женщина, ее состояние не уточняется. Пострадавшую сразу отвезли в больницу.

Ведется расследование.

В Казани снаряд с пороховым зарядом взорвался в руках рабочего на пороховом заводе. Другие сотрудники не пострадали.

Валево, Наталья Рязанова

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