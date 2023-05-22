В Стамбуле три человека пострадали во время огненного шоу

В Стамбуле три человека пострадали во время огненного шоу в ночном клубе. Об этом сообщает телеграм-канал «Первый турецкий».

Инцидент произошел в районе Таксим. Во время перфоманса бармен разлил алкоголь на стол, а затем поджег.

Жидкость воспламенилась, но этого показалось мало. Тогда сотрудник подлил еще спирта. Произошла резкая вспышка, огонь перекинулся на посетителей.

Люди отбежали, а очевидцы помогли сбить пламя. В результате три человека получили ожоги.

Стамбул, Зоя Осколкова

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