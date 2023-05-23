При обстреле села в Брянской области загорелись два дома

Украинские войска сегодня утром обстреляли село Курковичи Стародубского округа в Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз. По его словам, никто не пострадал.
В результате обстрела загорелись два частных дома, повреждена хозяйственная постройка, уточнил губернатор в своем телеграм-канале. На месте работают оперативные службы.
Накануне приграничные территории Брянской области дважды подвергались обстрелам со стороны ВСУ. Обошлось без пострадавших. Днем под минометный удар попало село Хоромное Климовского района. В результате обстрела произошло возгорание одного дома и хозяйственной постройки. Вечером ВСУ обстреляли из артиллерии село Соловьевка – в результате удара разрушен один дом.
Брянск, Наталья Петрова
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