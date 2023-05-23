Женщина с двумя детьми погибли в пожаре под Иркутском

Двухквартирный жилой дом в иркутском поселке Магистральный полностью сгорел в ночь на 23 мая. В огне погибли 40-летняя женщина и двое детей.

Сообщение о пожаре поступило в 02:50 часов, но огонь заметили слишком поздно. Когда пожарные прибыли на место, горел не только дом, но и надворные постройки. Шестеро жильцов одной из квартир успели выбежать на улицу. Когда огонь удалось взять под контроль, во второй квартире пожарные нашли тела женщины, 13-летнего мальчика и восьмилетней девочки, рассказали в ГУ МЧС по Иркутской области.

Управление Следственного комитета по региону возбудило уголовное дело по ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности трем лицам). Специалисты выясняют все обстоятельства случившегося. Прокуратура поставила ход расследования на контроль, сообщили в ведомстве.

В Челябинске женщина и девочка 12 лет погибли во время пожара в многоквартирном жилом доме.

Магистральный, Наталья Рязанова

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