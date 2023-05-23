Писательница Кэрролл потребовала с Трампа еще 10 млн долларов

Американская писательница Элизабет Кэрролл потребовала от бывшего президента США Дональда Трампа еще 10 млн долларов. Ее возмутили высказывания политика после оглашения решения суда, признавшего его виновным в домогательствах и клевете.

Адвокаты Кэрролл передали суду дополнения к иску в части возмещения ущерба от клеветы со стороны Трампа. Они указали, что, комментируя решение суда, политик повторил все клеветнические замечание в адрес писательницы, за которые Кэрролл присудили компенсацию.

«Трудно представить себе клевету, которая была бы так сильно мотивирована ненавистью, враждебностью и злобой», – цитирует заявление юристов Associated Press.

Присяжные суда в Нью-Йорке признали экс-президента Трампа виновным в попытке изнасилования и клевете. Суд обязал Трампа выплатить Элизабет Кэрролл компенсацию за домогательства в два миллиона долларов и за клевету – в три миллиона.

Москва, Наталья Рязанова

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