В Курской области 400 человек остались без света после обстрела ВСУ

Около 400 жителей Курской области остались без электроснабжения из-за повреждения ЛЭП во время обстрела с украинской стороны.

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об атаке на регион в своем телеграм-канале.

«Утром со стороны Украины обстреляно село Гордеевка в Кореневском районе. Пострадавших нет, повреждены электрические сети. Села Гордеевка, Викторовка и Троицкое обесточены, без света остались около 400 человек», – говорится в сообщении.

Он заверил, что ремонтники начнут восстанавливать электроснабжение, как только это станет безопасным.

Взрывами также повреждены грузовая машина и экскаватор. Транспорт использовали на работах по укреплению госграницы.

В ночь на 23 мая целью обстрела с украинской стороны стал курский поселок Краснооктябрьский в Глушковском районе. Там тоже никто не пострадал, но жители остались без света из-за повреждения ЛЭП. Еще утром на место происшествия выехали ремонтники, добавил губернатор.

Курск, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»