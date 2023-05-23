В Курской области 400 человек остались без света после обстрела ВСУ

Около 400 жителей Курской области остались без электроснабжения из-за повреждения ЛЭП во время обстрела с украинской стороны.
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об атаке на регион в своем телеграм-канале.
«Утром со стороны Украины обстреляно село Гордеевка в Кореневском районе. Пострадавших нет, повреждены электрические сети. Села Гордеевка, Викторовка и Троицкое обесточены, без света остались около 400 человек», – говорится в сообщении.
Он заверил, что ремонтники начнут восстанавливать электроснабжение, как только это станет безопасным.
Взрывами также повреждены грузовая машина и экскаватор. Транспорт использовали на работах по укреплению госграницы.
В ночь на 23 мая целью обстрела с украинской стороны стал курский поселок Краснооктябрьский в Глушковском районе. Там тоже никто не пострадал, но жители остались без света из-за повреждения ЛЭП. Еще утром на место происшествия выехали ремонтники, добавил губернатор.
Курск, Наталья Рязанова
© 2023, РИА «Новый День»
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