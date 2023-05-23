Суд отправил якута в тюрьму за убийства 30-летней давности

Суд признал жителя Якутии виновным в изнасиловании и убийстве пяти человек. Трое жертв – малолетние дети. Преступления совершены в 1980-1990-х годах, рассказали в пресс-службе управления Следственного комитета по Республике Саха (Якутия).

Обвинение доказало, что с февраля 1983 по декабрь 1994 года жертвами мужчины стали трое девочек четырех, пяти и девяти лет и две женщины в Ленском и Мирнинском районах Якутии. Детей он подбирал на дороге и предлагал подвезти, но отвозил в лес, насиловал и убивал. Тела закапывал там же, и их до сих пор не нашли. В 1994 году осужденный, угрожая пистолетом, завел 15-летнюю девушку на стройку и там изнасиловал.

Улики привели следователей к местному жителю, который уже отбывал срок за растление и убийство малолетних девочек в Новосибирской области в 2018 году. Следователи соединили дела против мужчины в одно производство и отправили в суд.

«Приговором от 23 мая 62-летний подсудимый признан виновным в убийствах и осужден к 21 году лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима», – говорится в сообщении СКР.

В Москве 25-летнего мужчину задержали за систематическое насилие над падчерицей его друга.

Якутск, Наталья Рязанова

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