В Москве мужчина почти год насиловал малолетнюю падчерицу своего приятеля

На северо-востоке столицы задержан 25-летний мужчина, который с весны прошлого года насиловал девочку, не достигшую 14-летнего возраста. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве.

«По данным следствия, в период с 1 мая 2022 года по 28 января 2023 года обвиняемый, находясь в квартире жилого дома, расположенного по улице Дежнева в городе Москве, под угрозой применения физической силы неоднократно совершал в отношении несовершеннолетней изнасилование и насильственные действия сексуального характера. Установлено, что фигурант являлся знакомым отчима потерпевшей, проживал с ними в одной квартире», – говорится в сообщении ведомства.

Мужчина задержан, ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 131, п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ (изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста), п. «а» ч. 3 ст. 132 (иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста). В ходе допроса он полностью признал свою вину.

В ближайшее время следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении мужчины меры пресечения, связанной с лишением свободы.

Москва, Андрей Дорофеев

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