На Эльбрусе пропали туристы из Белоруссии

Спасатели МЧС России ищут группу туристов из Белоруссии, с которыми пропала связь. В министерстве допустили, что к поискам могут привлечь авиацию.

«Шесть путешественников из Белоруссии предположительно находятся на западном склоне горы в Карачаевском районе. Связь с туристами не установлена. На поиски выдвинулась наземная группировка спасателей, возможно привлечение авиации ведомства», – говорится в сообщении в телеграм-канале МЧС.

Перед восхождением группа не зарегистрировала свой маршрут в подразделениях МЧС, поэтому сложнее выяснить, где именно находятся туристы.

ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии предупредило местных жителей и туристов об опасности схода лавин в горах выше 2 500 метров. Угроза сохранится с 18:00 часов 23 мая до 18:00 часов 24 мая, сообщили в ведомстве.

В марте альпинист из Тулы погиб во время восхождения на Эльбрус. Спасатели нашли его тело на высоте 4800 метров.

Москва, Наталья Рязанова

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