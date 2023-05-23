В ХМАО капитан буксира умер при пожаре на судне

Один человек погиб, пятеро пострадали в результате пожара на речном буксировочном судне в порту около поселка Зенково в Ханты-Мансийском автономном округе.

ЧП случилось на левом берегу протока «Чебутово» Северно-Приобского месторождения. Во время заправки топливом приписанный к ООО «Речной порт» Нефтеюганска теплоход РТ-77 загорелся. Капитан судна погиб на месте. Пятеро людей на борту пострадали, их отправили в больницу.

Управление Следственного комитета по ХМАО-Югре проводит проверку на признаки нарушения правил безопасности при ведении работ, повлекшего по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 216 УК РФ). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в ведомстве.

Транспортная прокуратура начала собственную проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.

В порту южнокорейского Пусана возник пожар на российском рыболовном судне. Никто не пострадал.

Зенково, Наталья Рязанова

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