Губернатор опроверг новое вторжение диверсантов в Белгородскую область

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опроверг информацию о проникновении украинской диверсионно-разведывательной группы на территорию Борисовского района. По его словам, распространяемые в телеграм-каналах сообщения о заходе ДРГ не соответствуют действительности. Гладков сообщил, что был обстрел со стороны ВСУ, прорыва диверсантов не произошло.

«Поступают сообщения по Борисовскому району: село Богун-Городок, хутор Лозовая Рудка и село Цаповка. По нашей информации, был обстрел со стороны ВСУ, были прилеты. Но никто из мирных жителей не пострадал, повреждений нет. Некоторые телеграм-каналы начинают интерпретировать эту информацию как заход ДРГ и пытаться навести панику на людей. Никакого захода не было. ФСБ, МЧС и Министерство обороны не подтверждают эту информацию. Военные отрабатывают», – написал губернатор в своем телеграм-канале.

Ранее сегодня Минобороны России заявило, что вторгшиеся на территорию Грайворонского городского округа в Белгородской области украинские диверсанты были заблокированы и уничтожены. По его данным, боевики потеряли более 70 человек, четыре боевые бронемашины и пять пикапов.

Белгород, Наталья Петрова

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