В Белгородской области отменен режим КТО

В Белгородской области отменен режим контртеррористической операции (КТО). Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Напомним, режим КТО был введен накануне после диверсионной атаки со стороны Украины. Ударами авиации, огнем артиллерии и активными действиями подразделений прикрытия Государственной границы Западного военного округа была блокирована и разгромлена группа украинских вооруженных формирований, которая совершила нападение на Грайворонский городской округ региона. Остатки националистов отброшены на территорию Украины, по ним нанесено огневое поражение до полной ликвидации. По данным Минобороны России, уничтожено более 70-ти украинских террористов, четыре боевые бронированные машины и пять пикапов.

Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 205, 317, 105, 167, 222, 222.1 УК России (террористический акт, посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов, покушение на убийство, умышленное уничтожение или повреждение имущества, незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ).

В ходе обследования места преступления обнаружены и изъяты использовавшиеся ДРГ транспортные средства, автоматическое огнестрельное оружие и боеприпасы. Взрывотехниками осуществлено разминирование территории от штатных и самодельных взрывных устройств.

В результате преступных действий диверсантов ранения различной степени тяжести получили 13 гражданских лиц, в настоящее время им оказывается квалифицированная медицинская помощь. От сердечной недостаточности во время организованного муниципальными властями переезда в безопасное место скончалась женщина 1941 г.р.

В местах временного размещения эвакуированным жителям Грайворонского городского округа оказывается необходимая помощь, в т.ч. психологическая.

Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личностей нападавших и всех обстоятельств произошедшего.

Белгород, Светлана Антонова

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