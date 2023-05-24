В Дагестане задержали подростка с арсеналом в рюкзаке

Полиция в Махачкале задержала подростка с оружием и боеприпасами в рюкзаке. Он заявил, что собирался выбросить весь арсенал в озеро, сообщила пресс-служба МВД Дагестана.

Днем 21 мая сотрудники полиции обратили внимание на парня, который стал нервничать, когда заметил их. Выяснилось, что 18-летний местный житель нес в рюкзаке оружие, патроны, гранату и запал.

«Подозреваемый сообщил, что арсенал ему на хранение передал знакомый. Решив избавиться от указанного, молодой человек направился к озеру Ак-Гель, в которое планировал выбросить боеприпасы», – пояснили в ведомстве.

Теперь полиция проверяет показания подростка, ищет прежнего владельца оружия и решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, в середине апреля в одной из школ Новосибирска старшеклассник выстрелил в одноклассника из пневматического пистолета. В мае в Татарстане ученица шестого класса принесла в школу пистолет и газовый баллончик и заявила одноклассникам, что готовит сюрприз.

Махачкала, Наталья Рязанова

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