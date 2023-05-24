В Коми два человека насмерть отравились газом при откачке грунтовых вод

Шесть человек получили отравление, двое из них умерли в результате работы на канализационной насосной станции в Республике Коми. Прокуратура проводит проверку, Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Работы проводились 23 мая в поселке Путеец города Печоры. Бригада ремонтников откачивала грунтовые воды в канализационной насосной станции с помощью мотопомпы. Всем шести стало плохо. Один мужчина и женщина умерли на месте. Остальных скорая успела отвезти в больницу, всем оказана медпомощь.

Предварительно, рабочие отравились газом, точную причину смерти установят эксперты. Следователи выясняют все обстоятельства инцидента в рамках дела о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть двух человек (ч.3 ст.143 УК РФ), сообщили в управлении СКР в республике.

В подмосковных Мытищах четверо рабочих погибли во время работы в подземном коллекторе.

Печора, Наталья Рязанова

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